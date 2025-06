Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 59,08 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 59,08 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 58,86 EUR. Bei 59,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 8.730 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2024 auf bis zu 68,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 14,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 14,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,17 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 73,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,98 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

