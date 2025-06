Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 58,36 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 58,36 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 58,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,80 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 77.161 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,17 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 4,07 Mrd. EUR gegenüber 4,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,59 EUR je Aktie.

