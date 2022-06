Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Kursplus

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 03.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 72,94 EUR. Bei 73,74 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.587 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2021 auf bis zu 87,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,54 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.03.2022 Kursverluste bis auf 64,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,53 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 92,96 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.533,10 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.132,50 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,47 EUR je Brenntag SE-Aktie.

