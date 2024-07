Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittwochmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 63,92 EUR nach oben.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 63,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 63,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.989 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,92 EUR ab. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,09 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,98 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,11 EUR je Aktie belaufen.

