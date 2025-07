Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 55,28 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 55,28 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 53,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.108 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,97 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,30 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

