Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 64,80 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 64,80 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,60 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 93.653 Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 64,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 0,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,16 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,53 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

