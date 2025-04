Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 57,08 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 57,08 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,18 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.488 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 78,28 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 10,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 75,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 12.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

