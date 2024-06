Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag fester

Brenntag SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 64,62 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 64,62 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,72 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 2.575 Stück.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,16 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,98 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

