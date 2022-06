Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 06.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 73,62 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,76 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.170 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 15,77 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,82 EUR ab. Mit Abgaben von 13,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 92,96 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 11.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 4.533,10 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.132,50 EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Logistikunternehmer Kühne hält 3 Prozent an Brenntag - Brenntag-Aktie im Minus

Brenntag-Aktie stärker: Erwartungen im ersten Quartal geschlagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag