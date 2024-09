Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 64,98 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 64,98 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.071 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,07 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,24 EUR am 14.08.2024. Mit Abgaben von 4,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,14 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2024. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

