Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 65,02 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 65,02 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,78 EUR. Bisher wurden heute 60.182 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 1,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,16 EUR.

Am 14.05.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,59 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Brenntag SE am 13.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,25 EUR im Jahr 2024 aus.

