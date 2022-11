Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 04:22 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 64,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 131.655 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 21,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Abschläge von 19,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 10.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.061,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.738,20 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 6,44 EUR je Aktie aus.

