Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag höher

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 61,26 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 61,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 61,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.188 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 15,61 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,17 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

