Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Brenntag SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 61,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 61,12 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 61,00 EUR. Bei 61,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 26.415 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 68,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 12,76 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 15,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,17 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 71,75 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie mit Aufschlägen: Brenntag übernimmt tschechisches Unternehmen mcePharma