Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 64,72 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 64,72 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,22 EUR aus. Mit einem Wert von 64,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 53.136 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 62,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,70 EUR aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,23 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,67 EUR je Aktie aus.

