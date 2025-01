Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 55,48 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 55,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.515 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,58 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,05 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 76,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 12.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

