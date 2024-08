Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 63,18 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 63,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 62,50 EUR. Bei 63,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 68.049 Aktien.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 37,89 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2024 Kursverluste bis auf 62,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 79,70 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Brenntag SE am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,89 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie dennoch im Plus: EBITA-Prognose für Geschäftsjahr 2024 gesenkt

Brenntag SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX mittags