Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie legte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 72,56 EUR zu. Bei 72,76 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 272.715 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,98 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,82 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 93,58 EUR.

Am 11.05.2022 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,71 Prozent auf 4.533,10 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.132,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Brenntag SE am 10.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

