Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15.07.2022 12:22:00 Uhr 1,7 Prozent auf 60,18 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,62 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.545 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 87,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 31,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 2,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,58 EUR an.

Am 11.05.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 4.533,10 EUR gegenüber 3.132,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,70 EUR je Brenntag SE-Aktie.

