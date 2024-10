Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 65,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 65,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,26 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.979 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Gewinne von 33,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 61,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 5,92 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,04 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent verringert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Underweight

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels