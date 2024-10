Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 65,04 EUR.

Mit einem Kurs von 65,04 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Bei 65,26 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,26 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.809 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,95 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 61,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 81,04 EUR.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.11.2025 dürfte Brenntag SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Underweight

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels