Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Mit einem Wert von 63,44 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 63,72 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,08 EUR. Bei 63,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.838 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 37,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2024 Kursverluste bis auf 62,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,89 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,70 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,87 EUR je Aktie.

