Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 18.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 61,98 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,26 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,26 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.712 Stück gehandelt.

Am 01.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,48 EUR am 14.07.2022. Mit Abgaben von 5,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,58 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 11.05.2022. Das EPS wurde auf 1,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,63 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.533,10 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3.132,50 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Brenntag SE am 10.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,76 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten von Brenntag SE erwarten

Brenntag-Aktie zieht an: Brenntag wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr

Brenntag-Aktie im Minus: Beteiligung in Saudi-Arabien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag