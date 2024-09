Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 64,02 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 64,02 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 64,02 EUR. Bei 64,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.704 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 36,08 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 2,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,70 EUR aus.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,67 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

DAX aktuell: DAX sackt nachmittags ab