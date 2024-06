Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 64,60 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 64,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.400 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,86 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,12 EUR am 19.06.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 0,74 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,09 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,98 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,11 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

