Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 62,16 EUR abwärts.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 62,16 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,98 EUR nach. Bei 65,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 259.606 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,98 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 0,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 78,70 EUR.

Am 13.08.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,65 EUR je Brenntag SE-Aktie.

