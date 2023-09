Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 76,16 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 76,16 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 76,16 EUR ein. Bei 76,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 121.506 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,28 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR. Mit Abgaben von 29,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 84,31 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,24 EUR je Aktie belaufen.

