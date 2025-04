Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktuelle Analyse im Blick

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chris Counihan hat eine umfassende Analyse des Brenntag SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag auf "Hold" belassen. Bayer gehöre mit Wacker Chemie und Solvay zu den europäischen Chemieunternehmen, die das geringste organische Umsatzwachstum benötigten, um die Konsenserwartungen an das laufende Jahr zu erfüllen, schrieb Analyst Chris Counihan in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Dagegen erschienen die Schätzungen und damit auch die Risiken bei Croda, Clariant und Lanxess am höchsten. Unter den defensiven und verbraucherabhängigen Werten bevorzugt Counihan Air Liquide und unter den diversifizierten Unternehmen Akzo Nobel.

Aktienbewertung im Detail: Die Brenntag SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:48 Uhr 2,4 Prozent auf 55,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.302 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Minus von 3,3 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 12:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2025 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.