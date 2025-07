Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 56,50 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 56,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 56,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,44 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.818 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,92 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2024. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 18,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,17 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,86 EUR aus.

Am 14.05.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,97 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,32 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

