Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 55,86 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 55,86 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 55,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.417 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 7,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,97 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

