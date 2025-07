Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Kursplus

Brenntag SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 55,32 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 55,32 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,32 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.775 Brenntag SE-Aktien.

Bei einem Wert von 68,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 24,58 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 7,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,97 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,27 EUR je Brenntag SE-Aktie.

