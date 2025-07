Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 56,36 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 56,36 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 56,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.800 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,29 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,69 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

