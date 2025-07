Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 55,44 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 55,44 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,18 EUR. Bei 55,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 92.086 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR. Gewinne von 24,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 6,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,81 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,97 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

