Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 55,34 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 55,34 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,18 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,40 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 61.843 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. 24,54 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 6,58 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,14 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,97 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,22 EUR je Aktie.

