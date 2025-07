Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 55,52 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 55,52 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 55,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.746 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 7,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 63,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,97 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 4,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt niedrigeres Hold-Rating

Drittes Chemieunternehmen senkt Gewinnprognose: Auch Brenntag skeptischer - Brenntag-Aktie fällt