Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Freitagmittag ausgebremst

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 56,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 56,30 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,04 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.059 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 22,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 68,86 EUR.

Am 14.05.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,97 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Aktien von BASF, Symrise und Co. steigen: Oddo-Studie sieht Spielraum bei Chemiewerten

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung