Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 56,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 56,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 55,86 EUR. Bei 56,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.255 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 18,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 7,84 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,17 EUR je Brenntag SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,86 EUR.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,07 Mrd. EUR – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Aktien von BASF, Symrise und Co. steigen: Oddo-Studie sieht Spielraum bei Chemiewerten

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung