Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 58,88 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 59,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.587 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,76 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,98 Prozent. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 9,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,44 EUR an.

Am 09.11.2022 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 5.100,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.738,20 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.03.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Brenntag SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,52 EUR je Brenntag SE-Aktie.

