Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 67,58 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 67,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,66 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.149 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,76 EUR an. 17,34 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 53,58 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,13 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.100,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 36,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie legt zu: Neue Mittelfristziele vorgestellt

Brenntag-Aktie höher: Brenntag mit Gewinnsprung

Ausblick: Brenntag SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag