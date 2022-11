Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Vormittag ins Minus

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 65,44 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,36 EUR ein. Bei 65,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 8.148 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 81,76 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 19,96 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,22 EUR.

Am 09.11.2022 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.100,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.738,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,40 EUR fest.

