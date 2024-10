Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich Brenntag SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Brenntag SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 61,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 61,46 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 61,64 EUR zu. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 61,06 EUR ein. Mit einem Wert von 61,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 80.330 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 61,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,07 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,26 Mrd. EUR eingefahren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr bedeutet

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel im Minus