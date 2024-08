Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 64,98 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 64,98 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.497 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 34,07 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.08.2024 auf bis zu 62,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 79,14 EUR angegeben.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,74 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX