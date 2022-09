Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 61,26 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 61,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,22 EUR. Bisher wurden heute 97.087 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 58,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,75 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 92,25 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.470,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.061,20 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Brenntag SE am 09.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,56 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

