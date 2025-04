Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 57,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 57,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 57,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 184.435 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,34 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,62 Prozent.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,91 EUR.

Am 12.03.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,18 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,90 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

