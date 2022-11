Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Montagnachmittag tief südwärts

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 8,9 Prozent auf 62,30 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,16 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 911.689 Brenntag SE-Aktien.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,80 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 16,27 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,89 EUR.

Am 09.11.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 5.100,50 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 3.738,20 EUR umsetzen können.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie legt zu: Neue Mittelfristziele vorgestellt

Brenntag-Aktie höher: Brenntag mit Gewinnsprung

Ausblick: Brenntag SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag