Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 57,62 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,94 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,70 EUR. Bisher wurden heute 3.727 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,28 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 35,86 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Abschläge von 10,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 75,91 EUR angegeben.

Am 12.03.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,99 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse