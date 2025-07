Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 55,70 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 55,70 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,64 EUR. Bei 56,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 73.208 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2024 auf bis zu 68,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,73 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 7,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 62,94 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 EUR je Aktie in den Büchern standen. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

