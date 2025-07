Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Abschlägen

Brenntag SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 55,14 EUR.

Die Aktie notierte um 11:34 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 55,14 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,88 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,16 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 44.955 Aktien.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 24,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,94 EUR aus.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,08 EUR je Aktie.

