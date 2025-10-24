DAX24.225 +0,1%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,91 -0,1%Gold4.062 -1,6%
Profil
Blick auf Aktienkurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

24.10.25 12:04 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 50,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
50,42 EUR -0,20 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 11:43 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 50,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 50,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.059 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,24 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,23 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 57,18 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
