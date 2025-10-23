DAX24.111 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,89 +2,4%Gold4.114 +0,5%
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur?
Blick auf Brenntag SE-Kurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit roter Tendenz

23.10.25 12:04 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 50,44 EUR abwärts.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 50,44 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 50,38 EUR. Bei 50,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.683 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,60 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 6,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,87 Mrd. EUR, gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,35 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

